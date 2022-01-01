Україна повернула 17 полонених





Про це повідомляє кореспондентка Єлизавета Кротик з місця події.



За інформацією, серед звільнених з російського полону один військовий, решта — цивільні, викрадені з різних міст.



Трьох людей повернули з території Російської Федерації. Серед людей, котрих вдалося повернути, є п'ятеро поранених.



Загалом, за інформацією нардепа Федора Веніславського, вдалося обміняти 14 російських військовополонених на 17 українських. Це був 13-й обмін військовополоненими між Україною та Росією.

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