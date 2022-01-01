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Україна повернула 17 полонених

Україна повернула 17 полонених
На території Миколаївської області відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. Так на підконтрольну Україні територію повернулося 17 людей.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Єлизавета Кротик з місця події.

За інформацією, серед звільнених з російського полону один військовий, решта — цивільні, викрадені з різних міст.

Трьох людей повернули з території Російської Федерації. Серед людей, котрих вдалося повернути, є п'ятеро поранених.

Загалом, за інформацією нардепа Федора Веніславського, вдалося обміняти 14 російських військовополонених на 17 українських. Це був 13-й обмін військовополоненими між Україною та Росією.

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Теги: полонені, Росія, Україна
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