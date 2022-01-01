Росія вдарила ракетами по Дніпру, попередньо троє загиблих, – ОВА





Про це Валентин Резніченко.



"У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.



Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені.



Масштаби руйнувань з’ясовуємо.



Розплата настане, російські тварюки!", - наголосив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, є загиблі.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені.Масштаби руйнувань з’ясовуємо.Розплата настане, російські тварюки!", - наголосив голова ОВА.

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