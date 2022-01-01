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Росія вдарила ракетами по Дніпру, попередньо троє загиблих, – ОВА

Росія вдарила ракетами по Дніпру, попередньо троє загиблих, – ОВА
Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, є загиблі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.

Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені.

Масштаби руйнувань з’ясовуємо.

Розплата настане, російські тварюки!", - наголосив голова ОВА.

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Теги: Росія, Україна, війна
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