Росія вдарила ракетами по Дніпру, попередньо троє загиблих, – ОВА
Сьогодні, 23:17
Російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру, є загиблі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.
Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені.
Масштаби руйнувань з’ясовуємо.
Розплата настане, російські тварюки!", - наголосив голова ОВА.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.
Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені.
Масштаби руйнувань з’ясовуємо.
Розплата настане, російські тварюки!", - наголосив голова ОВА.
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