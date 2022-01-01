Замість святкувань: волинські випускники купили прилади нічного бачення для захисників України

Замість святкувань: волинські випускники купили прилади нічного бачення для захисників України
Учні 11-В, 11-Б та 11-А класів ліцею №1 міста Камінь-Каширський зібрали кошти та придбали для бійців три оптичні прилади, з допомогою яких їм легше буде нищити ворогів.

Таким чином випускники вирішили подякувати військовим за те, що вони відважно тримають оборону, захищають рідну землю від російських окупантів задля майбутніх поколінь вільних українців, - пише газета "Полісся".


Замість пишних святкувань з нагоди закінчення школи випускники вирішили підтримати наших захисників, зробити і свій вклад у наближення перемоги України. З допомогою батьків вони зібрали потрібні кошти та придбали від кожного класу по одному оптичному приладові — три пристрої нічного бачення. Знають, що з їх допомогою військові зможуть більш прицільно нищити рашистів, які зазіхнули на українську землю і свободу українського народу.
Замість святкувань: волинські випускники купили прилади нічного бачення для захисників України

Після символічної урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускники передали пристрої нічного бачення волонтерам, щоб ті відправили їх захисникам. І вже сьогодні один з них у 14-ій ОМБр, один — на прикордонних позиціях з білоруссю. Ще один — в дорозі до бійців 14-ої ОМБр.
Замість святкувань: волинські випускники купили прилади нічного бачення для захисників України

Замість святкувань: волинські випускники купили прилади нічного бачення для захисників України
Замість святкувань: волинські випускники купили прилади нічного бачення для захисників України
Замість святкувань: волинські випускники купили прилади нічного бачення для захисників України

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, доброта, допомога, війна, випускні
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