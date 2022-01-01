Замість святкувань: волинські випускники купили прилади нічного бачення для захисників України





Таким чином випускники вирішили подякувати військовим за те, що вони відважно тримають оборону, захищають рідну землю від російських окупантів задля майбутніх поколінь вільних українців, - пише газета



Замість пишних святкувань з нагоди закінчення школи випускники вирішили підтримати наших захисників, зробити і свій вклад у наближення перемоги України. З допомогою батьків вони зібрали потрібні кошти та придбали від кожного класу по одному оптичному приладові — три пристрої нічного бачення. Знають, що з їх допомогою військові зможуть більш прицільно нищити рашистів, які зазіхнули на українську землю і свободу українського народу.



Після символічної урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускники передали пристрої нічного бачення волонтерам, щоб ті відправили їх захисникам. І вже сьогодні один з них у 14-ій ОМБр, один — на прикордонних позиціях з білоруссю. Ще один — в дорозі до бійців 14-ої ОМБр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні 11-В, 11-Б та 11-А класів ліцею №1 міста Камінь-Каширський зібрали кошти та придбали для бійців три оптичні прилади, з допомогою яких їм легше буде нищити ворогів.Таким чином випускники вирішили подякувати військовим за те, що вони відважно тримають оборону, захищають рідну землю від російських окупантів задля майбутніх поколінь вільних українців, - пише газета "Полісся".

Замість пишних святкувань з нагоди закінчення школи випускники вирішили підтримати наших захисників, зробити і свій вклад у наближення перемоги України. З допомогою батьків вони зібрали потрібні кошти та придбали від кожного класу по одному оптичному приладові — три пристрої нічного бачення. Знають, що з їх допомогою військові зможуть більш прицільно нищити рашистів, які зазіхнули на українську землю і свободу українського народу.Після символічної урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускники передали пристрої нічного бачення волонтерам, щоб ті відправили їх захисникам. І вже сьогодні один з них у 14-ій ОМБр, один — на прикордонних позиціях з білоруссю. Ще один — в дорозі до бійців 14-ої ОМБр.

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