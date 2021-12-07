Міністр агрополітики розповів, що буде з цінами на гречку, овочі та фрукти





Міністр аграрної політики України Микола Сольський розповів, що новий урожай України буде значно менший, ніж з у 2021 році, але більший, ніж прогнозували при посіві, - пише



Також буде достатньо багато пшениці — прогноз 19 млн тонн. Крім цього, лишилися запаси збіжжя з минулого року, які не вивозяться в запланованому обсязі.



"Споживаємо в 3-4 рази менше в рік, ніж збираємо зараз. Збираємо трохи із запізненням, в першу чергу, через погоду. Ціна погана, тому що основні гроші забирає логістика — важко вивозити, немає стандартного дешевого каналу — порти. Всі очікують наступних позитивних кроків", — зазначив міністр.



Сольський вважає, що по всіх засіяних культурах прогноз непоганий. По озимим ячменю та пшениці, засіяних минулого року, середня врожайність. Приблизно те ж саме по ріпаку. По кукурудзі, сої, соняшнику прогнозована хороша урожайність.



"Станом на сьогодні немає факторів, які би спричинили вже на сьогодні погіршення врожайності. Це не означає, що їх не може бути. Зараз важливий етап. Але прогнози обережно оптимістичні", — додав він.



Він зазначив, що у порівнянні з минулим роком було посіяно на 25% менше. Основна причина, яку назвав міністр — війна і окупація на південному сході.



"Там, де контролюємо територію, практично скрізь засіяли. Озимі пшениця та ячмінь історично сіялися на півдні України, тому там втрати більші, тому що суттєва частина в Херсонській та Запорізькій областях які зараз під окупацією", — пояснив міністр.



Що стосується пального, зазначає міністр, то фермери в таких же рівних умовах з іншими покупцями. Як учасники ринку, які закуповують гуртом, мають певні прерогативи, бо з ними в першу чергу хочуть працювати продавці. Ринок пального конкурентний. Наслідком є те, що ціна дизелю зменшується, пропозиція збільшилася.



"Інша проблема — хвилювання фермерів по зберіганню. Знайшли певні способи, зберігання розконцентроване. Але якщо не розблокують порти або будуть інші логістичні проблеми, нам на піку не вистачатиме зберігання для 15-20 млн тонн. Швидке рішення зберігання — в довгих рукавах або інших одноразових мішках. Ці технології українським фермерам знайомі, працюють давно, але не в такому обсязі, як зараз. Багато країн зголосилися допомогти з цими засобами. Були заяви Канади, Японії, Норвегії та інших країн на достатні суми", — розповів міністр.



За його словами, на ринку овочів і фруктів є кілька проблем: "Найбільше хвилювання було на початку сезону, коли були ціни більші, ніж стандартні. Причина зрозуміла — перші овочі з окупованих регіонів. Ситуація вирівнялася, але овочі й фрукти будуть цього року дорожчі, ніж раніше. Логістика стала дорожчою. Транспорту менше, але попит на нього більший"



Міністр говорить, що ситуація по гречці буде зрозуміла ближче до вересня. Він пояснив, що пізно почався посів гречки через нестачу насіння.



"Допомогла Канада, але через логістичні проблеми, насіння прийшло досить пізно. Втім, посіяли в достатній кількості. Але як буде розвиватися, побачимо в серпні-вересні. Якщо погода дозволить, у нас не будуть критичні ціни по гречці. В Україні на м’ясо найдешевші ціни в Європі. В нас дешеве зерно, що впливає на ціну. Але часи будуть складні, особливо для українських фермерів. Найбільше, що турбує — це низькі ціни на зерно, через екстра дорогу логістику, якої не вистачає", — підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні через російську агресію виростуть ціни на деякі продукти. Втім, дефіциту зерна не буде, оскільки лишились торішні запаси, а також фермери планують зібрати достатньо врожаю цього року.Міністр аграрної політики України Микола Сольський розповів, що новий урожай України буде значно менший, ніж з у 2021 році, але більший, ніж прогнозували при посіві, - пише Суспільне. Також буде достатньо багато пшениці — прогноз 19 млн тонн. Крім цього, лишилися запаси збіжжя з минулого року, які не вивозяться в запланованому обсязі."Споживаємо в 3-4 рази менше в рік, ніж збираємо зараз. Збираємо трохи із запізненням, в першу чергу, через погоду. Ціна погана, тому що основні гроші забирає логістика — важко вивозити, немає стандартного дешевого каналу — порти. Всі очікують наступних позитивних кроків", — зазначив міністр.Сольський вважає, що по всіх засіяних культурах прогноз непоганий. По озимим ячменю та пшениці, засіяних минулого року, середня врожайність. Приблизно те ж саме по ріпаку. По кукурудзі, сої, соняшнику прогнозована хороша урожайність."Станом на сьогодні немає факторів, які би спричинили вже на сьогодні погіршення врожайності. Це не означає, що їх не може бути. Зараз важливий етап. Але прогнози обережно оптимістичні", — додав він.Він зазначив, що у порівнянні з минулим роком було посіяно на 25% менше. Основна причина, яку назвав міністр — війна і окупація на південному сході."Там, де контролюємо територію, практично скрізь засіяли. Озимі пшениця та ячмінь історично сіялися на півдні України, тому там втрати більші, тому що суттєва частина в Херсонській та Запорізькій областях які зараз під окупацією", — пояснив міністр.Що стосується пального, зазначає міністр, то фермери в таких же рівних умовах з іншими покупцями. Як учасники ринку, які закуповують гуртом, мають певні прерогативи, бо з ними в першу чергу хочуть працювати продавці. Ринок пального конкурентний. Наслідком є те, що ціна дизелю зменшується, пропозиція збільшилася."Інша проблема — хвилювання фермерів по зберіганню. Знайшли певні способи, зберігання розконцентроване. Але якщо не розблокують порти або будуть інші логістичні проблеми, нам на піку не вистачатиме зберігання для 15-20 млн тонн. Швидке рішення зберігання — в довгих рукавах або інших одноразових мішках. Ці технології українським фермерам знайомі, працюють давно, але не в такому обсязі, як зараз. Багато країн зголосилися допомогти з цими засобами. Були заяви Канади, Японії, Норвегії та інших країн на достатні суми", — розповів міністр.За його словами, на ринку овочів і фруктів є кілька проблем: "Найбільше хвилювання було на початку сезону, коли були ціни більші, ніж стандартні. Причина зрозуміла — перші овочі з окупованих регіонів. Ситуація вирівнялася, але овочі й фрукти будуть цього року дорожчі, ніж раніше. Логістика стала дорожчою. Транспорту менше, але попит на нього більший"Міністр говорить, що ситуація по гречці буде зрозуміла ближче до вересня. Він пояснив, що пізно почався посів гречки через нестачу насіння."Допомогла Канада, але через логістичні проблеми, насіння прийшло досить пізно. Втім, посіяли в достатній кількості. Але як буде розвиватися, побачимо в серпні-вересні. Якщо погода дозволить, у нас не будуть критичні ціни по гречці. В Україні на м’ясо найдешевші ціни в Європі. В нас дешеве зерно, що впливає на ціну. Але часи будуть складні, особливо для українських фермерів. Найбільше, що турбує — це низькі ціни на зерно, через екстра дорогу логістику, якої не вистачає", — підсумував він.

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