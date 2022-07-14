США послабили санкції проти Росії





Про це повідомляє



Зокрема США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням.



Також американський Мінфін уточнив сферу застосування санкцій щодо Росії у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг.



Окремою генеральною ліцензією США дозволили до 16 грудня здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство фінансів США у п’ятницю опублікувало генеральні ліцензії, згідно з якими дозволяється торгівля з Росією окремими категоріями товарів.Про це повідомляє "Європейська правда". Зокрема США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням.Також американський Мінфін уточнив сферу застосування санкцій щодо Росії у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг.Окремою генеральною ліцензією США дозволили до 16 грудня здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH.

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