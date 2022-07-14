США послабили санкції проти Росії

США послабили санкції проти Росії
Міністерство фінансів США у п’ятницю опублікувало генеральні ліцензії, згідно з якими дозволяється торгівля з Росією окремими категоріями товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема США зняли санкції з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродуктивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням.

Також американський Мінфін уточнив сферу застосування санкцій щодо Росії у сфері телекомунікацій та інтернет-технологій, а також фінансових послуг.

Окремою генеральною ліцензією США дозволили до 16 грудня здійснювати транзакції з групою компаній SEFE Securing Energy for Europe GmbH – колишньої дочірньої компанії російського "Газпрому" Gazprom Germania GmbH.

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Теги: США, Україна, війна, росія, санкції
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