За тиждень строковик-нацгвардієць збив ще два російські літаки





Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Олексій Надточий, - пише



«Цього тижня військовослужбовцем Нацгвардії, до речі, строкової служби, з ПЗРК було підбито два ворожі штурмові літаки Су-25. На рахунку героя-гвардійця вже п’ять ворожих літаків», – сказав він.



Також за словами Олексія Надточого, група аеророзвідки 3 бригади оперативного призначення НГУ у взаємодії з 40 окремою артилерійською бригадою ЗСУ імені Великого князя Вітовта провела успішні дії на Харківщині, у ході яких ударом артилерії було знищено дві російські артилерійські системи «Нона-К» калібру 120 мм, а також розбили склад артилерійських боєприпасів та вантажівку російських військ.



За словами Олексія Надточого, також цього тижня підрозділи Нацгвардії спільно зі Службою безпеки та Національною поліцією проводили антитерористичні (контрдиверсійні) заходи поблизу військових об’єктів, об’єктів транспортної та критичної інфраструктури Рівненської області, пошукові заходи для виявлення осіб, які можуть бути причетними до можливих терористичних (диверсійних) посягань та діяти в інтересах противника. Під час відпрацювання було перевірено 10 населених пунктів та близько 1 тис. осіб. У результаті затримано 11 осіб, їх було передано для поглибленої перевірки органам СБУ та поліції.



Крім цього протягом минулого тижня підрозділи розвідки Нацгвардії України виявили 404 цілі противника. З них спостережними постами – 124, розрахунками безпілотних авіаційних комплексів – 280. Авіаційні бази НГУ здійснили для вогневого ураження противника 11 вертольотовильотів, аеромедична евакуація та транспортні перевезення – 47 вертольотовильотів.



Водолазні групи НГУ продовжують розмінування та обстеження русла річки Дніпро. За тиждень обстежено 13,5 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулого тижня гвардійці підбили 2 літаки Су-25, спільно з артилеристами ЗСУ знищили дві російські артсистеми «Нона-К» та провели евакуацію понад 20 осіб з прифронтових міст.Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив начальник оперативного управління штабу Головного управління Національної гвардії України генерал-майор, - пише АрміяInform , посилаючись на Укрінформ.«Цього тижня військовослужбовцем Нацгвардії, до речі, строкової служби, з ПЗРК було підбито два ворожі штурмові літаки Су-25. На рахунку героя-гвардійця вже п’ять ворожих літаків», – сказав він.Також за словами Олексія Надточого, група аеророзвідки 3 бригади оперативного призначення НГУ у взаємодії з 40 окремою артилерійською бригадою ЗСУ імені Великого князя Вітовта провела успішні дії на Харківщині, у ході яких ударом артилерії було знищено дві російські артилерійські системи «Нона-К» калібру 120 мм, а також розбили склад артилерійських боєприпасів та вантажівку російських військ.За словами Олексія Надточого, також цього тижня підрозділи Нацгвардії спільно зі Службою безпеки та Національною поліцією проводили антитерористичні (контрдиверсійні) заходи поблизу військових об’єктів, об’єктів транспортної та критичної інфраструктури Рівненської області, пошукові заходи для виявлення осіб, які можуть бути причетними до можливих терористичних (диверсійних) посягань та діяти в інтересах противника. Під час відпрацювання було перевірено 10 населених пунктів та близько 1 тис. осіб. У результаті затримано 11 осіб, їх було передано для поглибленої перевірки органам СБУ та поліції.Крім цього протягом минулого тижня підрозділи розвідки Нацгвардії України виявили 404 цілі противника. З них спостережними постами – 124, розрахунками безпілотних авіаційних комплексів – 280. Авіаційні бази НГУ здійснили для вогневого ураження противника 11 вертольотовильотів, аеромедична евакуація та транспортні перевезення – 47 вертольотовильотів.Водолазні групи НГУ продовжують розмінування та обстеження русла річки Дніпро. За тиждень обстежено 13,5 км.

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