Окупанти та зрадники виїхали з будівлі Херсонської ОДА, – депутат облради





Останні два дні вони розташовуються в інших місцях, сказав в ефірі "Радіо Свобода" депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, – пише



"Є повідомлення, що "уряд ФСБшників" взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей", – розповів він.



Хлань вважає, що це свідчить про провал планів окупантів на проведення псевдореферендуму. Вже немає достеменної інформації, що окупанти продовжують готуватися до нього.



14 липня, біля тимчасово окупованого Херсона пролунав вибух. Після цього в небо піднявся великий стовп диму. Імовірно, це чергова "ювелірна" робота українських захисників.



Окупанти тікають у різні сторони й в поспіху вивозять награбоване та привезене із собою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колаборанти та окупанти виїхали з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.Останні два дні вони розташовуються в інших місцях, сказав в ефірі "Радіо Свобода" депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, – пише "Газета ua" "Є повідомлення, що "уряд ФСБшників" взагалі переховується зараз в лікарнях, щоб використовувати, як живий щит, хворих людей", – розповів він.Хлань вважає, що це свідчить про провал планів окупантів на проведення псевдореферендуму. Вже немає достеменної інформації, що окупанти продовжують готуватися до нього.14 липня, біля тимчасово окупованого Херсона пролунав вибух. Після цього в небо піднявся великий стовп диму. Імовірно, це чергова "ювелірна" робота українських захисників.Окупанти тікають у різні сторони й в поспіху вивозять награбоване та привезене із собою

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