15 липня на Волині: гортаючи календар

15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців, а у світі – Всесвітній день навичок молоді.

Сьогодні відзначають день народження журналістка Оксана Ричук, громадський активіст Назар Грищук та Іван Грушецький.

Імениннки цього дня - це чоловіки з ім'ям Арсеній. Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.

Декілька цікавих фактів з історії краю, що відбулися 15 липня у різні роки:
- 15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.

- У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.

Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.

- У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна працювати у полі цього дня.
Не варто шити та займатись домашніми справами.
Не слід займатись важкою фізичною працею.
Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.
Не варто зациклюватися на негативних думках.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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