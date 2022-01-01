15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців, а у світі – Всесвітній день навичок молоді.
Сьогодні відзначають день народження журналістка Оксана Ричук, громадський активіст Назар Грищук та Іван Грушецький.
Імениннки цього дня - це чоловіки з ім'ям Арсеній. Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.
Декілька цікавих фактів з історії краю, що відбулися 15 липня у різні роки:
- 15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.
- У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.
Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.
- У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна працювати у полі цього дня.
Не варто шити та займатись домашніми справами.
Не слід займатись важкою фізичною працею.
Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.
Не варто зациклюватися на негативних думках.
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Сьогодні відзначають день народження журналістка Оксана Ричук, громадський активіст Назар Грищук та Іван Грушецький.
Імениннки цього дня - це чоловіки з ім'ям Арсеній. Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.
Декілька цікавих фактів з історії краю, що відбулися 15 липня у різні роки:
- 15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.
- У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.
Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.
- У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна працювати у полі цього дня.
Не варто шити та займатись домашніми справами.
Не слід займатись важкою фізичною працею.
Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.
Не варто зациклюватися на негативних думках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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