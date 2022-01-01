Прем'єр-міністр Італії оголосив про свою відставку, президент її не прийняв

Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку.



Як повідомила прес-служба прем'єр-мінстра, Драгі заявив на засіданні Ради мінстрів, що передасть відповідну заяву президенту країни Серджо Маттареллі, - пише



"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері я передам прохання про відставку президенту республіки", - казано в заяві Драгі.



У своєму зверненні до міністрів Драгі зазначив, що "більше немає тієї частини національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення", тому він не бачить більше умов для роботи свого кабінету.



Приводом для відставки стала відмова Руху "5 зірок" - однієї з партій правлячої коаліції, яка донедавна складала її основу - взяти участь у голосуванні про довіру уряду у верхній палаті парламенту Італії (Сенаті), чим вони формально позначили свій вихід із парламентської більшості.



Президент Італії Серджіо Матарелла зустрівся з Драгі у своїй офіційній резиденції, та не прийняв відставку, а запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату.



Раніше Драгі заявляв, що не бачить свого уряду без участі Руху "5 зірок", зазначивши, що утримувати коаліцію на основі ультиматумів немає сенсу.



Нагадаємо, Маріо Драгі зайняв пост глави Ради міністрів Італії 13 лютого 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Італіїоголосив, що подає у відставку.Як повідомила прес-служба прем'єр-мінстра, Драгі заявив на засіданні Ради мінстрів, що передасть відповідну заяву президенту країни Серджо Маттареллі, - пише УНІАН "Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері я передам прохання про відставку президенту республіки", - казано в заяві Драгі.У своєму зверненні до міністрів Драгі зазначив, що "більше немає тієї частини національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення", тому він не бачить більше умов для роботи свого кабінету.Приводом для відставки стала відмова Руху "5 зірок" - однієї з партій правлячої коаліції, яка донедавна складала її основу - взяти участь у голосуванні про довіру уряду у верхній палаті парламенту Італії (Сенаті), чим вони формально позначили свій вихід із парламентської більшості.Президент Італії Серджіо Матарелла зустрівся з Драгі у своїй офіційній резиденції, та не прийняв відставку, а запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату.Раніше Драгі заявляв, що не бачить свого уряду без участі Руху "5 зірок", зазначивши, що утримувати коаліцію на основі ультиматумів немає сенсу.Нагадаємо, Маріо Драгі зайняв пост глави Ради міністрів Італії 13 лютого 2021 року.

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