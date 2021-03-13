У Вінниці затримали кілька десятків людей, які могли бути причетними до обстрілу міста

У Вінниці затримали кілька десятків людей, які могли бути причетними до обстрілу міста
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу повідомив, що наразі поліція та Служба безпеки України шукають навідників ворожого вогню, що спричинили удар по Вінниці.

Затримано десятки людей, - повідомляє УНН.

“Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, СБУ. Після цього вже можна буде сказати дані про те, що є конкретні навідники. Цей тип артилерії є тим, який наводиться по координатах”, – заявив міністр.

Як відомо, 14 липня російські військовослужбовці обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО.

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 23. Госпіталізовано 64 людини, у тому числі 2 дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вінниця. Україна, обстріл, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Вінниці затримали кілька десятків людей, які могли бути причетними до обстрілу міста
Сьогодні, 21:01
Тисячі українських дітей можуть залишитися без підручників для 5 класу, – нардепка
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 липня
Сьогодні, 20:00
Запуск «Азоту», анонсований окупантами, може призвести до техногенної катастрофи, – Гайдай
Сьогодні, 19:26
На Донбасі ворог веде обстріли по всій лінії зіткнення: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 19:04
Схожі новини
На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий На Донбасі від снайперської кулі загинув український військовий
13 березень, 2021, 11:25
На Донеччині внаслідок обстрілу загинув український військовий На Донеччині внаслідок обстрілу загинув український військовий
27 травень, 2020, 01:14
Втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя: помер молодий боєць ООС Втратив всі кінцівки, але ще добу боровся за життя: помер молодий боєць ООС
07 липень, 2019, 01:35
На Сході загинув український військовий На Сході загинув український військовий
08 травень, 2017, 20:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Вінниці затримали кілька десятків людей, які могли бути причетними до обстрілу міста
Сьогодні, 21:01
 0
Тисячі українських дітей можуть залишитися без підручників для 5 класу, – нардепка
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Запуск «Азоту», анонсований окупантами, може призвести до техногенної катастрофи, – Гайдай
Сьогодні, 19:26
 0
На Донбасі ворог веде обстріли по всій лінії зіткнення: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 19:04
 0
Медіа
відео
1/8