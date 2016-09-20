Тисячі українських дітей можуть залишитися без підручників для 5 класу, – нардепка

Тисячі українських дітей можуть залишитися без підручників для 5 класу, – нардепка
Кілька тисяч українських дітей можуть залишитися без підручників, бо 1,3 млрд. грн., що мали піти на їхній друк за програмою НУШ вже використали на потреби ЗСУ

Про це в повідомила народна депутатка України Наталія Піпа, передає "Еспресо.Захід".

"Наше завдання: допомогти здійснити дитячі мрії – кожен з них хоче мати хорошу професію та успішне майбутнє, для цього їм потрібна наша допомога. Нам потрібно мінімум 320 млн грн для забезпечення підручниками усіх дітей з 4 базових предметів: українська мова, українська література, математика, історія України. Ми зараз активно звертаємося до іноземців та меценатів, які можуть допомогти", – написала Піпа.

Депутатка повідомила, що перший мільйон гривень вже перерахували швейцарські партнери. Проте, щоб знайти решту коштів, залишилося лише 1,5 місяці до початку нового навчального року.


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Теги: підручники, діти, школа
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