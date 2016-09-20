Тисячі українських дітей можуть залишитися без підручників для 5 класу, – нардепка





Про це в повідомила народна депутатка України Наталія Піпа, передає



"Наше завдання: допомогти здійснити дитячі мрії – кожен з них хоче мати хорошу професію та успішне майбутнє, для цього їм потрібна наша допомога. Нам потрібно мінімум 320 млн грн для забезпечення підручниками усіх дітей з 4 базових предметів: українська мова, українська література, математика, історія України. Ми зараз активно звертаємося до іноземців та меценатів, які можуть допомогти", – написала Піпа.



Депутатка повідомила, що перший мільйон гривень вже перерахували швейцарські партнери. Проте, щоб знайти решту коштів, залишилося лише 1,5 місяці до початку нового навчального року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кілька тисяч українських дітей можуть залишитися без підручників, бо 1,3 млрд. грн., що мали піти на їхній друк за програмою НУШ вже використали на потреби ЗСУПро це в повідомила народна депутатка Українипередає "Еспресо.Захід". "Наше завдання: допомогти здійснити дитячі мрії – кожен з них хоче мати хорошу професію та успішне майбутнє, для цього їм потрібна наша допомога. Нам потрібно мінімум 320 млн грн для забезпечення підручниками усіх дітей з 4 базових предметів: українська мова, українська література, математика, історія України. Ми зараз активно звертаємося до іноземців та меценатів, які можуть допомогти", – написала Піпа.Депутатка повідомила, що перший мільйон гривень вже перерахували швейцарські партнери. Проте, щоб знайти решту коштів, залишилося лише 1,5 місяці до початку нового навчального року.

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