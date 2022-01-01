Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 липня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 15 липня, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-15⁰ тепла, 20-25⁰ тепла.
У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.
Температура вночі становитиме 19-17⁰ тепла, вдень прогнозують 19-21⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-15⁰ тепла, 20-25⁰ тепла.
У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться.
Температура вночі становитиме 19-17⁰ тепла, вдень прогнозують 19-21⁰ тепла.
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