На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО

На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО
На Волині діти заробили на авто для зенітників волинської бригади продаючи випічку.

В місті Любомль на Волині діти продаючи пампухи, зібрали гроші на автомобіль для військових. Машину вже відправили на передову, – розповів Суспільному волонтер Андрій Дем’янчук.

Авто придбали за три тисячі 300 доларів США.

"Це любомльські діти зібрали для любомльських воїнів, які зараз на Донеччині. Там зовсім трішки не вистачало на Хонду, додали підприємці з Ковеля", – зазначив Андрій Дем'янчук.

Придбане волонтерами авто було синього кольору. Діти самостійно перефарбували машину в зелений.

На авто перед відправкою також наклеїли зображення нової поштової марки "Українська Мрія". Продаж пампухів разом із однокласниками ініціювала школярка Софійка Кравчук, авторка малюнка, який став ілюстрацією до марки.

Софійка теж прийшла на захід, але машину розмальовувати разом із усіма не змогла через гіпс на нозі.
На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО

Зі слів Андрія Дем'янчука, за підрахунками волонтерів, вже зранку 15 липня придбане з допомогою дітей авто буде на передовій. Ним користуватимуться бійці 39-го окремого зенітного ракетного полку 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Нагадаємо, у травні ілюстрацію Софійки Кравчук із Любомля, на якій вона намалювала український літак "Мрія" та дівчинку Марію, яка літає, вирішили використати для створення нової поштової марки.

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Теги: Волинь, допомога, ЗСУ, діти
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