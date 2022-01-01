Добрі новини від ВолиньPost за 14 липня

Добрі новини від ВолиньPost за 14 липня
Гучні сирени і новини, від яких стине кров у жилах, на жаль, стали невід'ємною частиною нашого життя, бо продовжуємо боронити рідну землю вже сто сорок перший день. Ми не пам'ятаємо весну, але перемогу над рашистами – запам'ятаємо назавжди. Нині ж нам як ніколи варто зберігати спокій, бачити і творити добро. Тож у постійній рубриці Добрі новини від ВолиньPost фокусуємося на позитиві!

Сьогодні, 14 липня, ми писали про таке:

За 141 день повномасштабної війни Росія втратила 37 870 військових

Традиційно добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37 870 (+300) осіб,
танків ‒ 1 667 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,
артилерійських систем – 840 (+1) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 219 (+2) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,
спеціальної техніки – 67 (+0) од.

Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів

В районі Херсону знову палав склад із "селітрою і гуманітаркою", як би сказали орки. Наші захисники знову відмінно попрацювали і наробили вихору!

Шестирічна донька загиблого офіцера волинської бригади збирає гроші для ЗСУ

Щоб тримати зброю в руках, шестирічна Іринка ще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним силам України.

За короткий проміжок часу дівчинка придбала та передала на фронт два тепловізори, а нині зосередила свої зусилля на придбанні автомобіля для військових.

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На Херсонщині звільнили 44 населених пункти

Одна з найкращих новин на сьогодні, адже Херсон – це Україна! Дякуємо захисникам за майстерну роботу!


На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО

На Волині діти заробили на авто для зенітників волинської бригади продаючи випічку.

В місті Любомль на Волині діти продаючи пампухи, зібрали гроші на автомобіль для військових. Машину вже відправили на передову.

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Теги: Добрі новини
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