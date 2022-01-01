Добрі новини від ВолиньPost за 14 липня
14 липень, 23:07
Гучні сирени і новини, від яких стине кров у жилах, на жаль, стали невід'ємною частиною нашого життя, бо продовжуємо боронити рідну землю вже сто сорок перший день. Ми не пам'ятаємо весну, але перемогу над рашистами – запам'ятаємо назавжди. Нині ж нам як ніколи варто зберігати спокій, бачити і творити добро. Тож у постійній рубриці Добрі новини від ВолиньPost фокусуємося на позитиві!
Сьогодні, 14 липня, ми писали про таке:
За 141 день повномасштабної війни Росія втратила 37 870 військових
Традиційно добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37 870 (+300) осіб,
танків ‒ 1 667 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,
артилерійських систем – 840 (+1) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 219 (+2) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,
спеціальної техніки – 67 (+0) од.
Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
В районі Херсону знову палав склад із "селітрою і гуманітаркою", як би сказали орки. Наші захисники знову відмінно попрацювали і наробили вихору!
Шестирічна донька загиблого офіцера волинської бригади збирає гроші для ЗСУ
Щоб тримати зброю в руках, шестирічна Іринка ще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним силам України.
За короткий проміжок часу дівчинка придбала та передала на фронт два тепловізори, а нині зосередила свої зусилля на придбанні автомобіля для військових.
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На Херсонщині звільнили 44 населених пункти
Одна з найкращих новин на сьогодні, адже Херсон – це Україна! Дякуємо захисникам за майстерну роботу!
На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО
На Волині діти заробили на авто для зенітників волинської бригади продаючи випічку.
В місті Любомль на Волині діти продаючи пампухи, зібрали гроші на автомобіль для військових. Машину вже відправили на передову.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Сьогодні, 14 липня, ми писали про таке:
За 141 день повномасштабної війни Росія втратила 37 870 військових
Традиційно добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37 870 (+300) осіб,
танків ‒ 1 667 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,
артилерійських систем – 840 (+1) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 219 (+2) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,
спеціальної техніки – 67 (+0) од.
Поблизу Херсона ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів
В районі Херсону знову палав склад із "селітрою і гуманітаркою", як би сказали орки. Наші захисники знову відмінно попрацювали і наробили вихору!
Шестирічна донька загиблого офіцера волинської бригади збирає гроші для ЗСУ
Щоб тримати зброю в руках, шестирічна Іринка ще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним силам України.
За короткий проміжок часу дівчинка придбала та передала на фронт два тепловізори, а нині зосередила свої зусилля на придбанні автомобіля для військових.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
На Херсонщині звільнили 44 населених пункти
Одна з найкращих новин на сьогодні, адже Херсон – це Україна! Дякуємо захисникам за майстерну роботу!
На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО
На Волині діти заробили на авто для зенітників волинської бригади продаючи випічку.
В місті Любомль на Волині діти продаючи пампухи, зібрали гроші на автомобіль для військових. Машину вже відправили на передову.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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