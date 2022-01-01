Добрі новини від ВолиньPost за 14 липня

Гучні сирени і новини, від яких стине кров у жилах, на жаль, стали невід'ємною частиною нашого життя, бо продовжуємо боронити рідну землю вже сто сорок перший день. Ми не пам'ятаємо весну, але перемогу над рашистами – запам'ятаємо назавжди. Нині ж нам як ніколи варто зберігати спокій, бачити і творити добро. Тож у постійній рубриціфокусуємося на позитиві!Традиційно добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 37 870 (+300) осіб,танків ‒ 1 667 (+18) од,бойових броньованих машин ‒ 3 852 (+20) од,артилерійських систем – 840 (+1) од,РСЗВ – 247 (+0) од,засобів ППО – 109 (+0) од,літаків – 219 (+2) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),крилатих ракет – 155 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 720 (+16) од,спеціальної техніки – 67 (+0) од.В районі Херсону знову палав склад із "селітрою і гуманітаркою", як би сказали орки. Наші захисники знову відмінно попрацювали і наробили вихору!Щоб тримати зброю в руках, шестирічна Іринка ще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним силам України.За короткий проміжок часу дівчинка придбала та передала на фронт два тепловізори, а нині зосередила свої зусилля на придбанні автомобіля для військових.Одна з найкращих новин на сьогодні, адже Херсон – це Україна! Дякуємо захисникам за майстерну роботу!На Волині діти заробили на авто для зенітників волинської бригади продаючи випічку.В місті Любомль на Волині діти продаючи пампухи, зібрали гроші на автомобіль для військових. Машину вже відправили на передову.