В Луцьку майже за два мільйони ремонтують пішохідний міст до залізничного вокзалу. ВІДЕО





Про це повідлмляє Миколу Осіюка.



Ремонт розпочали через скарги, які надходили від лучан. Орієнтовна вартість робіт – близько двох мільйонів гривень. За ці кошти, зі слів Миколи Осіюка, зокрема замінять покриття мосту та освітлення.



Робітник Василь Вавжиняк каже, що роботи триватимуть довго, бо майстри зважають на людей, які постійно користуються переходом.



"Працюємо там, де людей не має. Надалі будемо вночі працювати, зачищати та фарбувати", – розповідає майстер.



Надземний пішохідний перехід збудували на честь 20-річниці Незалежності України. Лучанин Олександр Сєргєєв розповів: пам’ятає як будували міст. Каже: спішили до свята та не завершили роботи, тепер руйнується гумове покриття.



Суспільне поспілкувалося з іншими пішоходами, які користують мостом, та запитало їхню думку щодо ремонту.



Скільки триватиме ремонт комунальники не кажуть. Як розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк, виконавши роботи на мості, найближчі 10 років його ремонт не проводитиметься.



Станом на 14 липня капітальний ремонт доріг і прибудинкових територій у Луцьку не здійснюється, каже посадовець, через війну в країні фінансування таких робіт призупинили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Луцьку ремонтують єдиний у місті пішохідний міст, який сполучає залізничний вокзал та автостанцію. Надземний перехід збудували 11 років тому.Про це повідлмляє Суспільне , посилаючись на керівника міського департаменту житлово-комунального господарстваРемонт розпочали через скарги, які надходили від лучан. Орієнтовна вартість робіт – близько двох мільйонів гривень. За ці кошти, зі слів Миколи Осіюка, зокрема замінять покриття мосту та освітлення.Робітник Василь Вавжиняк каже, що роботи триватимуть довго, бо майстри зважають на людей, які постійно користуються переходом."Працюємо там, де людей не має. Надалі будемо вночі працювати, зачищати та фарбувати", – розповідає майстер.Надземний пішохідний перехід збудували на честь 20-річниці Незалежності України. Лучанин Олександр Сєргєєв розповів: пам’ятає як будували міст. Каже: спішили до свята та не завершили роботи, тепер руйнується гумове покриття.Суспільне поспілкувалося з іншими пішоходами, які користують мостом, та запитало їхню думку щодо ремонту.Скільки триватиме ремонт комунальники не кажуть. Як розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк, виконавши роботи на мості, найближчі 10 років його ремонт не проводитиметься.Станом на 14 липня капітальний ремонт доріг і прибудинкових територій у Луцьку не здійснюється, каже посадовець, через війну в країні фінансування таких робіт призупинили.

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