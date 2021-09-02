Вихованець «Волині» забив два голи за свій клуб у Бельгії. ВІДЕО

Вихованець «Волині» забив два голи за свій клуб у Бельгії. ВІДЕО
Український нападник, вихованець луцької "Волині" Микола Кухаревич забив ще 2 голи у Бельгії. Перемозі команди українця не завадив навіть його змарнований момент.

Про це повідомляє "Футбол 24".

У товариському матчі французького "Ам'єну" пермогу здобу "Льовен" з рахунком 4:2.

Український нападник Микола Кухаревич провів черговий вдалий поєдинок за свою команду. У спарингу проти "Ам'єна" "Льовен" пішов на перерву поступаючись 0:1.

В середині другого тайму своє слово сказав наш співвітчизник. Спочатку він втратив божевільний шанс, влучивши у ліву стійку, однак м'яч після відскоку результативно добив Торстейнссон. А за три хвилини відзначився вже сам Кухаревич, замкнувши простріл у правий кут у протихід голкіперу.

Французам після сумбурної атаки вдалось буквально засунути м'яч у сітку і зрівняти, але ненадовго. За 15 хвилин до завершення матчу Микола з меж штрафного майстерно прошив воротаря. Вже у доданий час саме зусилля українця допомогли поставити крапку у матчі – його навіс у падінні через себе завершив неймовірним пострілом Аль-Тамарі.

Нагадаємо, Кухаревич зіграв у 7 офіційних матчах за Льовен, проте результативними діями не відзначався. Права на нападника належать Труа.



ДОВІДКА:

Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).

Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.

У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.

В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.

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Теги: футбол, Волинь, Микола Кухаревич, Бельгія, Льовен
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