У Миколаєві пролунало близько 10 вибухів: росіяни атакували два найбільші університети міста. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:04
Сьогодні вранці, 15 липня, у Миколаєві прогриміли більше 10 потужних вибухів.
Про це мер міста Олександр Сєнкевич написав о 7:58 в Телеграм.
"Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Всю важливу інформацію повідомлю вам згодом!" – написав Сєнкевич.
Повітряна тривога в Миколаєві почалась близько 7:47, відбій - 8.55.
Згодом голова Миколаївської ОВА повідомив, що зранку, 15 липня, орієнтовно о 07:50, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Станом на 9.22 Віталій Кім додав, що країна-терорист випустила по місту щонайменше 10 ракет.
"Постраждали два найбільші університети міста. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити Росію тим, чим вона є насправді - терористом", - написав голова Миколаївської ОВА в телеграмі.
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Про це мер міста Олександр Сєнкевич написав о 7:58 в Телеграм.
"Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Всю важливу інформацію повідомлю вам згодом!" – написав Сєнкевич.
Повітряна тривога в Миколаєві почалась близько 7:47, відбій - 8.55.
Згодом голова Миколаївської ОВА повідомив, що зранку, 15 липня, орієнтовно о 07:50, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
Станом на 9.22 Віталій Кім додав, що країна-терорист випустила по місту щонайменше 10 ракет.
"Постраждали два найбільші університети міста. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити Росію тим, чим вона є насправді - терористом", - написав голова Миколаївської ОВА в телеграмі.
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