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У Миколаєві пролунало близько 10 вибухів: росіяни атакували два найбільші університети міста. ОНОВЛЕНО

У Миколаєві пролунало близько 10 вибухів: росіяни атакували два найбільші університети міста. ОНОВЛЕНО
Сьогодні вранці, 15 липня, у Миколаєві прогриміли більше 10 потужних вибухів.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич написав о 7:58 в Телеграм.

"Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Всю важливу інформацію повідомлю вам згодом!" – написав Сєнкевич.

Повітряна тривога в Миколаєві почалась близько 7:47, відбій - 8.55.

Згодом голова Миколаївської ОВА повідомив, що зранку, 15 липня, орієнтовно о 07:50, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Станом на 9.22 Віталій Кім додав, що країна-терорист випустила по місту щонайменше 10 ракет.

"Постраждали два найбільші університети міста. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити Росію тим, чим вона є насправді - терористом", - написав голова Миколаївської ОВА в телеграмі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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