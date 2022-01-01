У Миколаєві пролунало близько 10 вибухів: росіяни атакували два найбільші університети міста. ОНОВЛЕНО





Про це мер міста Олександр Сєнкевич



"Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Всю важливу інформацію повідомлю вам згодом!" – написав Сєнкевич.



Повітряна тривога в Миколаєві почалась близько 7:47, відбій - 8.55.



Згодом голова Миколаївської ОВА



Станом на 9.22 Віталій Кім додав, що країна-терорист випустила по місту щонайменше 10 ракет.



"Постраждали два найбільші університети міста. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити Росію тим, чим вона є насправді - терористом", - написав голова Миколаївської ОВА в телеграмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 15 липня, у Миколаєві прогриміли більше 10 потужних вибухів.Про це мер міста написав о 7:58 в Телеграм."Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Всю важливу інформацію повідомлю вам згодом!" – написав Сєнкевич.Повітряна тривога в Миколаєві почалась близько 7:47, відбій - 8.55.Згодом голова Миколаївської ОВА повідомив , що зранку, 15 липня, орієнтовно о 07:50, Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.Станом на 9.22додав, що країна-терорист випустила по місту щонайменше 10 ракет."Постраждали два найбільші університети міста. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити Росію тим, чим вона є насправді - терористом", - написав голова Миколаївської ОВА в телеграмі.

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