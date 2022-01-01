Курс валют у Луцьку 15 липня





Про це



Євро купують за 37,35, а продають - за 37,60.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 липня готівковий курс долара становить 37,35, продають його за 37,50.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 37,35, а продають - за 37,60.Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,80.

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