ЗСУ знищили вже 38 тисяч окупатів: втрати ворога





Про це



Загальні втрати:



особового складу - 38000 (+130) осіб ліквідовано

танків – 1672 (+5)

бойових броньованих машин – 3866 (+14)

артилерійських систем – 842 (+2)

РСЗВ – 247

засоби ППО – 109

літаків – 220 (+1)

гелікоптерів – 188

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681

крилаті ракети – 155

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11)

спеціальна техніка – 67.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого по 15 липня втрати Росії у війні орієнтовно склали 38 000 осіб.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Загальні втрати:особового складу - 38000 (+130) осіб ліквідованотанків – 1672 (+5)бойових броньованих машин – 3866 (+14)артилерійських систем – 842 (+2)РСЗВ – 247засоби ППО – 109літаків – 220 (+1)гелікоптерів – 188БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681крилаті ракети – 155кораблі/катери – 15автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11)спеціальна техніка – 67.

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