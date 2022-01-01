ЗСУ знищили вже 38 тисяч окупатів: втрати ворога
Сьогодні, 09:50
З 24 лютого по 15 липня втрати Росії у війні орієнтовно склали 38 000 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні втрати:
особового складу - 38000 (+130) осіб ліквідовано
танків – 1672 (+5)
бойових броньованих машин – 3866 (+14)
артилерійських систем – 842 (+2)
РСЗВ – 247
засоби ППО – 109
літаків – 220 (+1)
гелікоптерів – 188
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681
крилаті ракети – 155
кораблі/катери – 15
автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11)
спеціальна техніка – 67.
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні втрати:
особового складу - 38000 (+130) осіб ліквідовано
танків – 1672 (+5)
бойових броньованих машин – 3866 (+14)
артилерійських систем – 842 (+2)
РСЗВ – 247
засоби ППО – 109
літаків – 220 (+1)
гелікоптерів – 188
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681
крилаті ракети – 155
кораблі/катери – 15
автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11)
спеціальна техніка – 67.
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