Moody's оголосило дефолт Білорусі





Про це йдеться у повідомленні агентства, пише



28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили виплачувати валютні борги у білоруських рублях.



До 29 червня Білорусь мала виплатити купон за єврооблігаціями-2027 в еквіваленті 22,9 млн доларів, але виплатила купон у білоруських рублях.



Інше рейтингове агентство Fitch у відповідь знизило довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного С, запустивши грейс-період.



13 липня Мінфін Республіки заявив, що змушений платити в білоруських рублях, оскільки роботу з країною та її платежами з єврооблігацій через санкції припинили Citigroup та Citibank.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня заявило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях є дефолтом.Про це йдеться у повідомленні агентства, пише Економічна правда 28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили виплачувати валютні борги у білоруських рублях.До 29 червня Білорусь мала виплатити купон за єврооблігаціями-2027 в еквіваленті 22,9 млн доларів, але виплатила купон у білоруських рублях.Інше рейтингове агентство Fitch у відповідь знизило довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного С, запустивши грейс-період.13 липня Мінфін Республіки заявив, що змушений платити в білоруських рублях, оскільки роботу з країною та її платежами з єврооблігацій через санкції припинили Citigroup та Citibank.

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