Moody's оголосило дефолт Білорусі
Сьогодні, 10:15
Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня заявило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях є дефолтом.
Про це йдеться у повідомленні агентства, пише Економічна правда.
28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили виплачувати валютні борги у білоруських рублях.
До 29 червня Білорусь мала виплатити купон за єврооблігаціями-2027 в еквіваленті 22,9 млн доларів, але виплатила купон у білоруських рублях.
Інше рейтингове агентство Fitch у відповідь знизило довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного С, запустивши грейс-період.
13 липня Мінфін Республіки заявив, що змушений платити в білоруських рублях, оскільки роботу з країною та її платежами з єврооблігацій через санкції припинили Citigroup та Citibank.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні агентства, пише Економічна правда.
28 червня Рада міністрів і Національний банк Білорусі вирішили виплачувати валютні борги у білоруських рублях.
До 29 червня Білорусь мала виплатити купон за єврооблігаціями-2027 в еквіваленті 22,9 млн доларів, але виплатила купон у білоруських рублях.
Інше рейтингове агентство Fitch у відповідь знизило довгостроковий рейтинг країни до переддефолтного С, запустивши грейс-період.
13 липня Мінфін Республіки заявив, що змушений платити в білоруських рублях, оскільки роботу з країною та її платежами з єврооблігацій через санкції припинили Citigroup та Citibank.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 10:43
Обстріл Вінниці: 18 людей – у розшуку зниклих безвісти, досі не ідентифікували двох загиблих дітей та 11 дорослих
Сьогодні, 10:30
Moody's оголосило дефолт Білорусі
Сьогодні, 10:15
ЗСУ знищили вже 38 тисяч окупатів: втрати ворога
Сьогодні, 09:50
Медіа