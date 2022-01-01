У Луцьку зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 10:43
15 липня в обласному центрі Луцька за участі легковика та мотоцикліста сталася аварія.
Про це пише Суспільне.
Водійка автомобіля Оpel виїжджала з вулиці Нестора Бурчака, а мотоцикліст їхав вулицею Шопена. Відбулось зіткнення.
Водія мотоцикла з місця події забрали медики швидкої допомоги. Він був при свідомості.
На місці події працюють правоохоронці та медики "швидкої".
Деталі – згодом.
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Про це пише Суспільне.
Водійка автомобіля Оpel виїжджала з вулиці Нестора Бурчака, а мотоцикліст їхав вулицею Шопена. Відбулось зіткнення.
Водія мотоцикла з місця події забрали медики швидкої допомоги. Він був при свідомості.
На місці події працюють правоохоронці та медики "швидкої".
Деталі – згодом.
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