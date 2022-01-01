У Луцьку зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий. ФОТО

У Луцьку зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий. ФОТО
15 липня в обласному центрі Луцька за участі легковика та мотоцикліста сталася аварія.

Про це пише Суспільне.

Водійка автомобіля Оpel виїжджала з вулиці Нестора Бурчака, а мотоцикліст їхав вулицею Шопена. Відбулось зіткнення.

Водія мотоцикла з місця події забрали медики швидкої допомоги. Він був при свідомості.

На місці події працюють правоохоронці та медики "швидкої".

Деталі – згодом.
У Луцьку зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий. ФОТО
У Луцьку зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий. ФОТО


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Теги: Луцьк, ДТП
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