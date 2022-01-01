У Луцьку зіткнулися легковик та мотоцикл: є постраждалий. ФОТО





Про це пише



Водійка автомобіля Оpel виїжджала з вулиці Нестора Бурчака, а мотоцикліст їхав вулицею Шопена. Відбулось зіткнення.



Водія мотоцикла з місця події забрали медики швидкої допомоги. Він був при свідомості.



На місці події працюють правоохоронці та медики "швидкої".



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 липня в обласному центрі Луцька за участі легковика та мотоцикліста сталася аварія.Про це пише Суспільне. Водійка автомобіля Оpel виїжджала з вулиці Нестора Бурчака, а мотоцикліст їхав вулицею Шопена. Відбулось зіткнення.Водія мотоцикла з місця події забрали медики швидкої допомоги. Він був при свідомості.На місці події працюють правоохоронці та медики "швидкої".Деталі – згодом.

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