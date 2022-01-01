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Обстріл Вінниці: 18 людей – у розшуку зниклих безвісти, досі не ідентифікували двох загиблих дітей та 11 дорослих

Обстріл Вінниці: 18 людей – у розшуку зниклих безвісти, досі не ідентифікували двох загиблих дітей та 11 дорослих
У Вінниці після ракетного удару росіян досі ще не ідентифікували тіла двох загиблих дітей та 11 дорослих, 18 громадян розшукують родичі.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"День жалоби. День страшного болю і скорботи. 23 людей загинуло, 3 дітей, серед яких - 4-річна «сонячна» Ліза. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих. Мама Лізи - жива. Вона прооперована. Стан важкий. У лікарнях - 73 постраждалих. 18 - у розшуку зниклих безвісти. Співчуття рідним і близьким загиблих...", - написав голова Вінницької ОВА.

Нагадаємо, що вчора, 14 липня, у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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Теги: Росія, Україна, війна
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