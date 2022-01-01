Бахмут – наступна ціль армії РФ, – розвідка Великої Британії





Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує



На Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили так званої "ЛНР" заявляють про те, що вони увійшли на околицю Сіверська Донецької області.



"Це не було підтверджено, проте російські сили повільно просувалися на захід після обстрілів та розвідувальних атак на Сіверськ із Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов'янська та Краматорська. Бахмут, швидше за все, стане наступною метою, щойно Сіверськ буде взято під контроль", - йдеться у повідомленні.



Експерти вважають, що у разі захоплення Сіверська війська РФ рушать на Бахмут.



Крім того, як зазначає британська розвідка, з моменту відступу зі стратегічно важливого острова Зміїний 30 червня 2022 року РФ намагається заперечувати його використання Україною.



Однак 13 липня 2022 року два російських винищувачі Су-27 не змогли завдати удари по острову. На думку Міноборони Британії, це свідчить про те, що російські ВПС не можуть успішно вступати в тактичний бій.



"З початку вторгнення з України до РФ було депортовано понад 2,5 мільйона людей. Росію продовжують звинувачувати в насильницькій депортації українців; у багатьох випадках, як повідомляється, українці страждали від жорстокого поводження у фільтраційних таборах, створених Росією", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступною ціллю армія загарбника та терористи з "Л/ДНР", імовірно, оберуть Бахмут в Донецькій області.Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ На Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили так званої "ЛНР" заявляють про те, що вони увійшли на околицю Сіверська Донецької області."Це не було підтверджено, проте російські сили повільно просувалися на захід після обстрілів та розвідувальних атак на Сіверськ із Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов'янська та Краматорська. Бахмут, швидше за все, стане наступною метою, щойно Сіверськ буде взято під контроль", - йдеться у повідомленні.Експерти вважають, що у разі захоплення Сіверська війська РФ рушать на Бахмут.Крім того, як зазначає британська розвідка, з моменту відступу зі стратегічно важливого острова Зміїний 30 червня 2022 року РФ намагається заперечувати його використання Україною.Однак 13 липня 2022 року два російських винищувачі Су-27 не змогли завдати удари по острову. На думку Міноборони Британії, це свідчить про те, що російські ВПС не можуть успішно вступати в тактичний бій."З початку вторгнення з України до РФ було депортовано понад 2,5 мільйона людей. Росію продовжують звинувачувати в насильницькій депортації українців; у багатьох випадках, як повідомляється, українці страждали від жорстокого поводження у фільтраційних таборах, створених Росією", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

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