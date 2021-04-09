На Волині чоловік за 1000 доларів намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати з України

Сьогодні, 15 липня, близько опівночі у пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Волинського загону виявили в одного з пасажирів автобуса, який їхав закордон, підроблений документ.Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.36-річний чоловік надав на паспортний контроль тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. В ході його перевірки інспектор виявив ознаки підробки.Громадянин, зрозумівши, що далі він уже не поїде, спробував «вирішити» питання щодо безперешкодного пропуску через кордон за допомогою хабаря.Чоловік запропонував військовослужбовцю неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США. Факт пропонування неправомірних коштів співробітники внутрішньої та власної безпеки по Волинському прикордонному загону задокументували.За фактом використання підробленого документа та спроби підкупу службової особи поінформовано Нацполіцію.