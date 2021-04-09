На Волині чоловік за 1000 доларів намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати з України

На Волині чоловік за 1000 доларів намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати з України
Сьогодні, 15 липня, близько опівночі у пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Волинського загону виявили в одного з пасажирів автобуса, який їхав закордон, підроблений документ.

Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.

36-річний чоловік надав на паспортний контроль тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. В ході його перевірки інспектор виявив ознаки підробки.

Громадянин, зрозумівши, що далі він уже не поїде, спробував «вирішити» питання щодо безперешкодного пропуску через кордон за допомогою хабаря.

Чоловік запропонував військовослужбовцю неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США. Факт пропонування неправомірних коштів співробітники внутрішньої та власної безпеки по Волинському прикордонному загону задокументували.

За фактом використання підробленого документа та спроби підкупу службової особи поінформовано Нацполіцію.
На Волині чоловік за 1000 доларів намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати з України



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Теги: Волинь, хабар, прикордонники
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