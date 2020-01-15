За документами – житловий будинок: у селі на Волині незаконно будуть храм Московського патріархату. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Люди певнять: церкву Московського патріархату в селі будують незаконно.



У документах вказано, що цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Про храм не йдеться.



А форма власності - приватна, а не публічна, як належить при будівництві культових об'єктів.



Юристи кажуть, що це не поодинокі випадки, коли церковні діячі обходять закон при зведенні храмів. Земля для будівництва нежитлових об'єктів і проєкт обійдуться значно дорожче, ніж для звичайного будинку. Також зведення у цьому випадку церкви передбачає отримання низки дозволів та дотримання вимог, які потрібні для житлової забудови.



Отець Серафим та прихожани МП не вийшли на контакт із журналістами.



"Ми не хочемо їм заборонити ходити до церкви і вірити в Бога. Але будувати в історичному селі московську церкву, ви мені вибачте. Щоб у нас, в такому гарному селі, плювати на нашу історію, на наших хлопців, які воюють, а будувати тут "руській мір"..." - сказала жителька Четвертні Степанія.



Поки храм будується, ні контролюючі органи, ні селяни нічого у цій ситуації вдіяти не можуть. Щоб втрутитися, слід дочекатися реєстрації новобудови, і зведення житлового будинку у такий спосіб, зміна цільового призначення після завершення робіт є прямими порушеннями українського законодавства.



У такому випадку приватною церквою, або житловим будинком з куполами мають зайнятися правоохоронні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Село Четвертня на Маневиччині 3 роки тому "прославилося" скандалом щодо переходу Свято-Преображенського храму з Московського патріархату до ПЦУ. Поки українці рвуть усі зв’язки з ворогом, у тому ж села будують церкву прихильники УПЦ МП.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Люди певнять: церкву Московського патріархату в селі будують незаконно.У документах вказано, що цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Про храм не йдеться.А форма власності - приватна, а не публічна, як належить при будівництві культових об'єктів.Юристи кажуть, що це не поодинокі випадки, коли церковні діячі обходять закон при зведенні храмів. Земля для будівництва нежитлових об'єктів і проєкт обійдуться значно дорожче, ніж для звичайного будинку. Також зведення у цьому випадку церкви передбачає отримання низки дозволів та дотримання вимог, які потрібні для житлової забудови.Отецьта прихожани МП не вийшли на контакт із журналістами."Ми не хочемо їм заборонити ходити до церкви і вірити в Бога. Але будувати в історичному селі московську церкву, ви мені вибачте. Щоб у нас, в такому гарному селі, плювати на нашу історію, на наших хлопців, які воюють, а будувати тут "руській мір"..." - сказала жителька ЧетвертніПоки храм будується, ні контролюючі органи, ні селяни нічого у цій ситуації вдіяти не можуть. Щоб втрутитися, слід дочекатися реєстрації новобудови, і зведення житлового будинку у такий спосіб, зміна цільового призначення після завершення робіт є прямими порушеннями українського законодавства.У такому випадку приватною церквою, або житловим будинком з куполами мають зайнятися правоохоронні органи.

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