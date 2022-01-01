Затримали коригувальників обстрілів на Миколаївщині

Затримали коригувальників обстрілів на Миколаївщині
СБУ затримала коригувальників нещодавніх ворожих обстрілів по Миколаївщині.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

СБУ встановила, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано та повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 15 липня, у Миколаєві прогриміло більше 10 потужних вибухів.

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Теги: обстріли, Миколаївщина, коригувальник обстрілів, СБУ
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