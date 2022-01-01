Може бути причетна до вчинення злочинів: у Луцьку розшукують жінку. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Правоохоронці встановлюють та розшукують жінку, яка може бути причетна до вчинення низки майнових злочинів з торгових закладів в обласному центрі.



Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують жінку, яка може бути причетна до злочинів.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці встановлюють та розшукують жінку, яка може бути причетна до вчинення низки майнових злочинів з торгових закладів в обласному центрі.Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію