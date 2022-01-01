Може бути причетна до вчинення злочинів: у Луцьку розшукують жінку. ФОТО
Сьогодні, 12:25
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують жінку, яка може бути причетна до злочинів.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановлюють та розшукують жінку, яка може бути причетна до вчинення низки майнових злочинів з торгових закладів в обласному центрі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановлюють та розшукують жінку, яка може бути причетна до вчинення низки майнових злочинів з торгових закладів в обласному центрі.
Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102.
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