У волинянина викрали автомобільні шини за 20 тисяч

У волинянина викрали автомобільні шини за 20 тисяч
Незважаючи на загрозу реального терміну покарання від 5 до 8 років навіть за вчинення малозначної крадіжки, зловмисники продовжують промишляти на території Волинської області.

Про це повідомляють у пресслужбі Волині.

Так, днями про крадіжку із території будинку повідомив поліції 32-річний ковельчанин. Шляхом вільного доступу зловмисник заволодів вісьмома автомобільними шинами. Сума збитків склала – понад 20 тисяч гривень.

Співробітники відділу кримінальної поліції Ковельського РУП встановили, що до скоєння правопорушення причетний 33-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів.

Викрадене правоохоронці вилучили.

А вчора, 14 липня, володимирчанин заявив про крадіжку велосипеда. На декілька хвилин він залишив двоколісного поблизу одного із магазинів міста, відійшовши по справах, а повернувшись – транспортний засіб вже не знайшов. Правоохоронці оперативно з’ясували, що викрав велосипед 40-річний волинянин, якого вже притягували до відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та розбій. Двоколісного вилучили.

За двома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України, триває розслідування.

У волинянина викрали автомобільні шини за 20 тисяч

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Теги: Волинь, злодії, крадіжки
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