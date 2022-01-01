У волинянина викрали автомобільні шини за 20 тисяч

Незважаючи на загрозу реального терміну покарання від 5 до 8 років навіть за вчинення малозначної крадіжки, зловмисники продовжують промишляти на території Волинської області.Про це повідомляють у пресслужбі Волині.Так, днями про крадіжку із території будинку повідомив поліції 32-річний ковельчанин. Шляхом вільного доступу зловмисник заволодів вісьмома автомобільними шинами. Сума збитків склала – понад 20 тисяч гривень.Співробітники відділу кримінальної поліції Ковельського РУП встановили, що до скоєння правопорушення причетний 33-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів.Викрадене правоохоронці вилучили.А вчора, 14 липня, володимирчанин заявив про крадіжку велосипеда. На декілька хвилин він залишив двоколісного поблизу одного із магазинів міста, відійшовши по справах, а повернувшись – транспортний засіб вже не знайшов. Правоохоронці оперативно з’ясували, що викрав велосипед 40-річний волинянин, якого вже притягували до відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом та розбій. Двоколісного вилучили.За двома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України, триває розслідування.