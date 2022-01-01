«Біжу за «Азовсталь»: родини захисників Маріуполя організовують у Луцьку спортивний флешмоб

«Біжу за «Азовсталь»: родини захисників Маріуполя організовують у Луцьку спортивний флешмоб
Асоціація родин захисників «Азовсталі» запрошує усіх лучан долучитися до благодійної акції на підтримку бійців полку «Азов», які все ще у полоні.

Про це пише 12 канал.

Луцьк серед інших міст України приєднується до акції «Біжи за «Азовсталь». Подія відбудеться 23 липня 2022 року. Спортсмени та усі охочі, яким не байдужа доля захисників «Азовсталі», зможуть долучитись до групової пробіжки.

Початок – о 10:30. Реєстрація розпочнеться о 10:00.

Реєстрація та старт відбуватимуться на площі біля головного корпусу ВНУ ім. Лесі Українки.

Акція спрямована на те, щоб ще раз нагадати про героїчних захисників «Азовсталі». Кожен з них викладався на повну, захищаючи місто Маріуполь і нашу країну.

Після пробіжки усі охочі зможуть відвідати фотовиставку, присвячену Героям зі Сталі. На ній будуть представлені фото нескорених хлопців та дівчат, які боронили Україну і нас.

Щоб взяти участь, потрібно:

прийти на анонсовану точку збору у зручному одязі;
роздрукувати заздалегідь або взяти на місці в організаторів номер;
пробігти обрану дистанцію, викласти фото у соцмережі з тегом #runforazovstal;
розповісти у дописі про героїчну оборону Маріуполя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Луцьк, забіг, Азовсталь
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