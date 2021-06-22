На Волині розбився мотоцикліст
Сьогодні, 12:38
Летальна автопригода трапилася учора, 14 липня, по вулиці Незалежності у селі Дідичі на Ківерцівщині.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо встановлено, що 21-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом Lifan – 200, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Попередньо встановлено, що 21-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом Lifan – 200, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Біжу за «Азовсталь»: родини захисників Маріуполя організовують у Луцьку спортивний флешмоб
Сьогодні, 12:45
На Волині розбився мотоцикліст
Сьогодні, 12:38
У волинянина викрали автомобільні шини за 20 тисяч
Сьогодні, 12:33
Чиновникам збільшили зарплати
Сьогодні, 12:14
Медіа