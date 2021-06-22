На Волині розбився мотоцикліст

На Волині розбився мотоцикліст
Летальна автопригода трапилася учора, 14 липня, по вулиці Незалежності у селі Дідичі на Ківерцівщині.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо встановлено, що 21-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом Lifan – 200, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.
На Волині розбився мотоцикліст

Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

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Теги: мотоцикліст, смерть, ДТП, Волинь
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