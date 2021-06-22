На Волині розбився мотоцикліст





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Попередньо встановлено, що 21-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом Lifan – 200, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.



Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Летальна автопригода трапилася учора, 14 липня, по вулиці Незалежності у селі Дідичі на Ківерцівщині.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Попередньо встановлено, що 21-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом Lifan – 200, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у дерево.Внаслідок автопригоди мотоцикліст загинув.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

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