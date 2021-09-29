Чиновникам збільшили зарплати





Про це йдеться в постанові від 12 липня № 788, передає



Так, збільшено посадовий оклад фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї чи кількох областей, з 5100 до 5300 гривень.



А посадовий оклад фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, зросте з 4 962 до 5 200 гривень.



Крім того, посадовий оклад провідного фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, зростає з 5 100 до 5 300 гривень.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів вніс зміни до схеми окладів на посадах державної служби.Про це йдеться в постанові від 12 липня № 788, передає Кореспондент Так, збільшено посадовий оклад фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї чи кількох областей, з 5100 до 5300 гривень.А посадовий оклад фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, зросте з 4 962 до 5 200 гривень.Крім того, посадовий оклад провідного фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, зростає з 5 100 до 5 300 гривень.Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2481 гривні до 2600 гривень.

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