Чиновникам збільшили зарплати

Чиновникам збільшили зарплати
Кабінет міністрів вніс зміни до схеми окладів на посадах державної служби.

Про це йдеться в постанові від 12 липня № 788, передає Кореспондент.

Так, збільшено посадовий оклад фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї чи кількох областей, з 5100 до 5300 гривень.

А посадовий оклад фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, зросте з 4 962 до 5 200 гривень.

Крім того, посадовий оклад провідного фахівця державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, зростає з 5 100 до 5 300 гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2481 гривні до 2600 гривень.

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Теги: чиновники, зарплати, Кабмін
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Коментарі 1
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5300? Це ж менше мінімалки. Це по-перше. А по-друге де Ви бачили такі зарплати в чиновників? А про доплати за все-все сказати забули?
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