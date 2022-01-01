Генерал США пояснив, чому Захід не може швидко наростити поставки зброї в Україну





Про це розповів американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку та Афганістану Марк Арнольд, пише



"Проблема в тому, що виробничі потужності західних країн, для виробництва нової зброї і вдосконалених боєприпасів, знаходяться на рівні мирного, а не воєнного часу. І до лютого цього року захід не створював власних запасів звичайних озброєнь і боєприпасів, щоб витримати затяжну війну", - пояснив Арнольд.



При цьому він зазначив, що є проблема в постачанні Україні високотехнологічного озброєння і великих обсягів низькотехнологічного озброєння.



"Заходу дуже важко швидко збільшити свої можливості по ремонту резервної військової техніки для постачання в Україну, і виробляти більш досконалу зброю і боєприпаси. Це довгий і складний ланцюжок постачання", - підсумував військовий.



Представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат заявив, що "якщо нам передадуть американські літаки для початку хоча б дві ескадрильї, то їх озброєння допоможе на рівні битися в небі з переважною кількістю російської авіації".



Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що в Україні потрібно якомога швидше розгорнути ефективну систему протиракетної оборони.



За словами командира "Грузинського легіону" Мамукі Мамулашвілі, Україні необхідні системи реактивної артилерії дальньої дії та системи протиповітряної оборони.

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