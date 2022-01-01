У Луцьку розпочалась реконструкція будинку скульптора Миколи Голованя. ВІДЕО

Миколи Голованя Тамара Филимонівна.



Вдова розповіла



Після смерті скульптора Тамара Филимонівна живе у будинку сама. Нині докладає усіх зусиль, щоб зробити будинок, над яким працював Микола Головань, музеєм та внести його до реєстру пам'яток місцевого значення.



"За ці 40 років майстерня потребує реставрації та допомоги від влади, тому що Микола Микитович не встиг це зробити. Дещо природно руйнується, дещо недороблене лишилось. Я думаю — це дійсно унікальна споруда, яку потрібно зберегти", – каже жінка.



Зі слів начальниці управління туризму та промоції міста Катерини Теліпської, воєнний стан не дозволяє Луцькій міській раді та органам місцевого самоврядування реалізовувати багато яких заходів, зокрема і ремонтних робіт у Будинку скульптора, тому що всі рахунки заблоковані.



"Ми взяли на себе відповідальність та звернулись до підприємців нашого міста, щоб вони передали матеріали – пісок, цемент і вапно для реставрації будинку скульптора", – каже Катерина Теліпська.



Наразі Будинок скульптора — це приватна територія. Щоб надати приміщенню статус пам'ятки архітектури місцевого значення, його потрібно внести до реєстру. Під час воєнного стану це зробити неможливо, – каже Катерина Теліпська. Тамара Головань каже, що сподівається, що після перемоги вдасться втілити мрію її родини.



Нині ж вдова скульптора відкрила для туристів не лише подвір’я, але й внутрішні кімнати будинку.



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