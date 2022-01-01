Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року

Олексій Резніков вважає за можливе закінчити війну з Росією до кінця цього року. Можливо як мінімум звільнити українські території станом на 23 лютого.



Про це він розповів в інтерв'ю



«Реальне, якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій», – сказав міністр.



«Це можливо абсолютно (закінчення війни до кінця цього року – ред.). Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план – звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року», – додав він.



Резніков також уточнив свою заяву про наказ президент деокупувати південь України та про «багатомільйонну армію»: сьогодні в секторі безпеки та оборони є мільйон людей, але зібрати ще мільйон не планують.



За словами глави Міноборони, є конкретний наказ президента Генштабу готувати плани щодо деокупації всієї України, включаючи території, захоплені у 2014 році. Про конкретну наступальну операцію Резніков не говорив.



«І коли хтось там кричить: «Ой, розкрили плани!» – то чого ховати план про те, що ми плануємо деокупувати всі наші окуповані землі? Ми цього не приховуємо. Ми дійдемо до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Крапка», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборонивважає за можливе закінчити війну з Росією до кінця цього року. Можливо як мінімум звільнити українські території станом на 23 лютого.Про це він розповів в інтерв'ю ВВС «Реальне, якщо наші партнери будуть продовжувати нам допомагати, вже абсолютно не сумніваючись, що вони допомагають переможцю. Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій», – сказав міністр.«Це можливо абсолютно (закінчення війни до кінця цього року – ред.). Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план – звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року», – додав він.Резніков також уточнив свою заяву про наказ президент деокупувати південь України та про «багатомільйонну армію»: сьогодні в секторі безпеки та оборони є мільйон людей, але зібрати ще мільйон не планують.За словами глави Міноборони, є конкретний наказ президента Генштабу готувати плани щодо деокупації всієї України, включаючи території, захоплені у 2014 році. Про конкретну наступальну операцію Резніков не говорив.«І коли хтось там кричить: «Ой, розкрили плани!» – то чого ховати план про те, що ми плануємо деокупувати всі наші окуповані землі? Ми цього не приховуємо. Ми дійдемо до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Крапка», – додав він.

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