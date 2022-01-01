За місяць через «Устилуг» пропупустили близько 3,5 тисячі вантажівок

13 червня цього року у пункті пропуску «Устилуг-Зосін» стартував пілотний проєкт з розширення обсягу прикордонного руху.Про це повідомляють у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Метою проєкту є збільшення пропускної спроможності цього пункту пропуску, а також розвантаження решти пунктів пропуску на ділянці українсько-польського кордону.«За цей період через пункт пропуску «Устилуг» пропущено близько трьох з половиною тисяч вантажівок. Основні зусилля ми спрямовуємо на забезпечення ритмічного оформлення транспортних засобів та недопущення виникнення черг з вантажівок, враховуючи те, що нині на Волині це єдиний пункт пропуску через який можуть слідувати вантажні автомобілі масою до 7,5 тонн. З учорашнього дня в пункті пропуску проводяться ремонтні роботи, тому рух транспорту через кордон тут ускладнений. Просимо водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», - повідомив начальник відділення інспекторів прикордонної служби «Пархоменкове» капітанНагадаємо, що пілотний проєкт з розширення обсягу прикордонного руху, окрім пункту пропуску «Устилуг-Зосін», у червні стартував і в пункті пропуску «Грушів-Будомєж», що на Львівщині.