Міністр оборони розповів, чи застосовуватимуть HIMARS по Росії

Міністр оборони розповів, чи застосовуватимуть HIMARS по Росії
Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території Російської Федерації.

Про це сказав Резніков в інтерв’ю BBC.

"Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації.

Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України", - сказав він.

На питання, чи розповсюджується зобов’язання української сторони на Крим, Резніков відповів наступним чином: "Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну - ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли".

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Теги: HIMARS, удари по Росії, Міноборони
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