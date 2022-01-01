Міністр оборони розповів, чи застосовуватимуть HIMARS по Росії
Сьогодні, 17:00
Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території Російської Федерації.
Про це сказав Резніков в інтерв’ю BBC.
"Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації.
Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України", - сказав він.
На питання, чи розповсюджується зобов’язання української сторони на Крим, Резніков відповів наступним чином: "Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну - ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли".
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Про це сказав Резніков в інтерв’ю BBC.
"Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації.
Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України", - сказав він.
На питання, чи розповсюджується зобов’язання української сторони на Крим, Резніков відповів наступним чином: "Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну - ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли".
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