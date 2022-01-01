Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні, – Резніков
Сьогодні, 17:38
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими окупантами зазнали у травні, тоді у день гинуло до 100 військових.
Про це він сказав інтерв’ю BBC Україна.
"Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні - малися на увазі саме вони", - заявив Резніков.
За словами Резнікова, у цей період гинуло до 100 військових на день, від 300 до 400 отримували поранення.
Міністр оборони зізнався, що на той час перевага окупантів була значною, особливо на Донецькому напрямку – загарбники використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. При цьому у ЗСУ не було такої кількості набоїв.
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Про це він сказав інтерв’ю BBC Україна.
"Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні - малися на увазі саме вони", - заявив Резніков.
За словами Резнікова, у цей період гинуло до 100 військових на день, від 300 до 400 отримували поранення.
Міністр оборони зізнався, що на той час перевага окупантів була значною, особливо на Донецькому напрямку – загарбники використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. При цьому у ЗСУ не було такої кількості набоїв.
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