Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні, – Резніков

Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні, – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими окупантами зазнали у травні, тоді у день гинуло до 100 військових.

Про це він сказав інтерв’ю BBC Україна.

"Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні - малися на увазі саме вони", - заявив Резніков.

За словами Резнікова, у цей період гинуло до 100 військових на день, від 300 до 400 отримували поранення.

Міністр оборони зізнався, що на той час перевага окупантів була значною, особливо на Донецькому напрямку – загарбники використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. При цьому у ЗСУ не було такої кількості набоїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, Резніков
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відірвало голову: в Одеській області в морі підірвався чоловік
Сьогодні, 18:11
Міністерка соцполітики Лазебна пішла у відставку
Сьогодні, 17:55
Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні, – Резніков
Сьогодні, 17:38
У російському полоні на Донеччині помер британець, який воював в Іраку, Афганістані та Лівії
Сьогодні, 17:14
Міністр оборони розповів, чи застосовуватимуть HIMARS по Росії
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року
Сьогодні, 16:15
На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО На Волині авторка марки «Українська мрія», продаючи випічку з друзями, зібрала на авто для ЗСУ. ВІДЕО
14 липень, 21:42
ВМС ЗСУ присвятили монету: в обіг вийде 14 липня ВМС ЗСУ присвятили монету: в обіг вийде 14 липня
13 липень, 16:29
У місті на Волині для допомоги ЗСУ оголосили декаду борщу У місті на Волині для допомоги ЗСУ оголосили декаду борщу
13 липень, 05:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Instagram з'явилися платні підписки
Сьогодні, 19:00
 0
На Донеччині ЗСУ відбили штурм: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:46
 0
«Спопеляють мерзоту»: бійці волинської бригади показали нове відео
Сьогодні, 18:32
 0
Відірвало голову: в Одеській області в морі підірвався чоловік
Сьогодні, 18:11
 0
Міністерка соцполітики Лазебна пішла у відставку
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8