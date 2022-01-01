Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими окупантами зазнали у травні, тоді у день гинуло до 100 військових.



Про це він



"Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні - малися на увазі саме вони", - заявив Резніков.



За словами Резнікова, у цей період гинуло до 100 військових на день, від 300 до 400 отримували поранення.



Міністр оборони зізнався, що на той час перевага окупантів була значною, особливо на Донецькому напрямку – загарбники використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. При цьому у ЗСУ не було такої кількості набоїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Українизаявив, що найбільших втрат Збройні сили України у протистоянні з російськими окупантами зазнали у травні, тоді у день гинуло до 100 військових.Про це він сказав інтерв’ю BBC Україна."Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні - малися на увазі саме вони", - заявив Резніков.За словами Резнікова, у цей період гинуло до 100 військових на день, від 300 до 400 отримували поранення.Міністр оборони зізнався, що на той час перевага окупантів була значною, особливо на Донецькому напрямку – загарбники використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. При цьому у ЗСУ не було такої кількості набоїв.

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