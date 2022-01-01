Міністерка соцполітики Лазебна пішла у відставку
Сьогодні, 17:55
Марина Лазебна 15 липня подала заяву про відставку з посади міністерки соцполітики.
Її заява надійшла у Верховну Раду, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
"У Верховну раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.
Нардеп Ярослав Железняк каже, що новою міністеркою соцполітики може стати Оксана Жолнович. Наразі вона є керівницею департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі Президента.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Її заява надійшла у Верховну Раду, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
"У Верховну раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.
Нардеп Ярослав Железняк каже, що новою міністеркою соцполітики може стати Оксана Жолнович. Наразі вона є керівницею департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі Президента.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відірвало голову: в Одеській області в морі підірвався чоловік
Сьогодні, 18:11
Міністерка соцполітики Лазебна пішла у відставку
Сьогодні, 17:55
Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні, – Резніков
Сьогодні, 17:38
У російському полоні на Донеччині помер британець, який воював в Іраку, Афганістані та Лівії
Сьогодні, 17:14
Медіа