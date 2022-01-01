Міністерка соцполітики Лазебна пішла у відставку

Марина Лазебна 15 липня подала заяву про відставку з посади міністерки соцполітики.



Її заява надійшла у Верховну Раду, повідомив представник Кабміну у парламенті



"У Верховну раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.



Нардеп Ярослав Железняк Оксана Жолнович. Наразі вона є керівницею департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі Президента.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 липня подала заяву про відставку з посади міністерки соцполітики.Її заява надійшла у Верховну Раду, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук. "У Верховну раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.Нардеп каже , що новою міністеркою соцполітики може статиНаразі вона є керівницею департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі Президента.

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