«Спопеляють мерзоту»: бійці волинської бригади показали нове відео





Про це



"Не існує кращого видовища, ніж вогонь, що спалює ворога!



Вони не діждуться пекла біблійного, вони згоратимуть заживо у пеклі, яке ми їм забезпечимо, - удень і вночі, щодоби й щогодини!



Князівські воїни спопеляють мерзоту!" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого поділилися відео, як спалюють окупантів.Про це розповіли на сторінці бригади."Не існує кращого видовища, ніж вогонь, що спалює ворога!Вони не діждуться пекла біблійного, вони згоратимуть заживо у пеклі, яке ми їм забезпечимо, - удень і вночі, щодоби й щогодини!Князівські воїни спопеляють мерзоту!" - йдеться у дописі.

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