Відірвало голову: в Одеській області в морі підірвався чоловік





Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише



"Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої", — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 липня в Одеській області підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Йому відірвало голову.Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня, пише Суспільне "Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої", — йдеться у повідомленні.

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