Відірвало голову: в Одеській області в морі підірвався чоловік

Відірвало голову: в Одеській області в морі підірвався чоловік
15 липня в Одеській області підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Йому відірвало голову.

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише Суспільне.

"Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої", — йдеться у повідомленні.

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Теги: підірвався чоловік, Одещина, море
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