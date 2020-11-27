Відірвало голову: в Одеській області в морі підірвався чоловік
Сьогодні, 18:11
15 липня в Одеській області підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Йому відірвало голову.
Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише Суспільне.
"Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої", — йдеться у повідомленні.
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Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише Суспільне.
"Ігноруючи застереження і заборону, нехтуючи заходами безпеки, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши в воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої", — йдеться у повідомленні.
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