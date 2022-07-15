Білорусь знову продовжила військові навчання
Сьогодні, 16:44
Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 23 липня.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, пише УП.
Про те, що навчання продовжуються, каже графік їх проведення на білоруських полігонах.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
- Борисівський (227-й) до 23.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;
- Гозький (під Гродно) до 22.07;
- Брестська до 23.07;
- Репище (Осиповичі) до 22.07;
- Мар'їна Гірка до 23.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;
- Німан (під Березівкою) до 22.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 22.07;
- Доманове (під Івацевичами) до 22.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 23.07.
Загальна кількість продовжень навчань становить уже 12 тижнів.
За даними "Гаюна", незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.
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Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, пише УП.
Про те, що навчання продовжуються, каже графік їх проведення на білоруських полігонах.
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
- Борисівський (227-й) до 23.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;
- Гозький (під Гродно) до 22.07;
- Брестська до 23.07;
- Репище (Осиповичі) до 22.07;
- Мар'їна Гірка до 23.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;
- Німан (під Березівкою) до 22.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 22.07;
- Доманове (під Івацевичами) до 22.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 23.07.
Загальна кількість продовжень навчань становить уже 12 тижнів.
За даними "Гаюна", незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.
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