Білорусь знову продовжила військові навчання





Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, пише



Про те, що навчання продовжуються, каже графік їх проведення на білоруських полігонах.



Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:



- Борисівський (227-й) до 23.07;

- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;

- Гозький (під Гродно) до 22.07;

- Брестська до 23.07;

- Репище (Осиповичі) до 22.07;

- Мар'їна Гірка до 23.07;

- Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;

- Німан (під Березівкою) до 22.07;

- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;

- Чепелево (під Слонімом) до 22.07;

- Доманове (під Івацевичами) до 22.07;

- Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;

- Заслонове (під Лепелем) до 23.07.



Загальна кількість продовжень навчань становить уже 12 тижнів.



За даними "Гаюна", незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 23 липня.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram, пише УП Про те, що навчання продовжуються, каже графік їх проведення на білоруських полігонах.Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:- Борисівський (227-й) до 23.07;- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;- Гозький (під Гродно) до 22.07;- Брестська до 23.07;- Репище (Осиповичі) до 22.07;- Мар'їна Гірка до 23.07;- Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;- Німан (під Березівкою) до 22.07;- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;- Чепелево (під Слонімом) до 22.07;- Доманове (під Івацевичами) до 22.07;- Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;- Заслонове (під Лепелем) до 23.07.Загальна кількість продовжень навчань становить уже 12 тижнів.За даними "Гаюна", незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

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