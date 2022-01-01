У Луцьку хотіла стрибнути з даху 15-річна дівчина. ВІДЕО





Про це пишуть на



За вказаною адресою, на даху будинку стояла 15-річна дівчина, вона плакала та кричала, що стрибне донизу, бо не хоче більше жити.



Дитина була знервована та нікого не підпускала до себе.



Патрульні весь час розмовляли з дівчиною та поступово наближалися. У той час, коли дівчина відвернула увагу на батька, який прибіг на місце події, інспектор Віталій Чак кинувся до дівчини, міцно взяв її за руки та відтягнув від краю даху.



Дитину оглянули медики та в супроводі патрульних ушпиталили.



Під час спілкування з дитиною та батьками поліцейські з’ясували, що між ними виник конфлікт. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями патрульній поліції повідомили, що на даху триповерхового будинку у Луцьку стоїть дівчина і плаче та, можливо, хоче вчинити самогубство.Про це пишуть на сторінці правоохоронців.За вказаною адресою, на даху будинку стояла 15-річна дівчина, вона плакала та кричала, що стрибне донизу, бо не хоче більше жити.Дитина була знервована та нікого не підпускала до себе.Патрульні весь час розмовляли з дівчиною та поступово наближалися. У той час, коли дівчина відвернула увагу на батька, який прибіг на місце події, інспекторкинувся до дівчини, міцно взяв її за руки та відтягнув від краю даху.Дитину оглянули медики та в супроводі патрульних ушпиталили.Під час спілкування з дитиною та батьками поліцейські з’ясували, що між ними виник конфлікт. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію