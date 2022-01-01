У Луцьку хотіла стрибнути з даху 15-річна дівчина. ВІДЕО

У Луцьку хотіла стрибнути з даху 15-річна дівчина. ВІДЕО
Днями патрульній поліції повідомили, що на даху триповерхового будинку у Луцьку стоїть дівчина і плаче та, можливо, хоче вчинити самогубство.

Про це пишуть на сторінці правоохоронців.

За вказаною адресою, на даху будинку стояла 15-річна дівчина, вона плакала та кричала, що стрибне донизу, бо не хоче більше жити.

Дитина була знервована та нікого не підпускала до себе.

Патрульні весь час розмовляли з дівчиною та поступово наближалися. У той час, коли дівчина відвернула увагу на батька, який прибіг на місце події, інспектор Віталій Чак кинувся до дівчини, міцно взяв її за руки та відтягнув від краю даху.

Дитину оглянули медики та в супроводі патрульних ушпиталили.

Під час спілкування з дитиною та батьками поліцейські з’ясували, що між ними виник конфлікт. Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.



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Теги: спроба самогубства, Луцьк, патрульна поліція
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