У Луцьку вночі п'яний водій вчинив ДТП

У Луцьку вночі п'яний водій вчинив ДТП
За минулу ніч патрульні у місті Луцьку виявили 3-х керманичів у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі правоохоронців.

На вулиці Бенделіані водій Volvo при об’їзді транспортного засобу Toyota не вибрав безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення.

Під час встановлення усіх подробиць події та перевірки документів у водіїв, охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп’яніння у керманича Volvo та запропонували йому пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат перевищив допустиму норму у 9 разів ─ 1, 72 проміле.

На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Луцьк, п'яні водії, патрульна поліція
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