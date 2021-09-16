У Луцьку вночі п'яний водій вчинив ДТП

За минулу ніч патрульні у місті Луцьку виявили 3-х керманичів у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляють у пресслужбі правоохоронців.На вулиці Бенделіані водій Volvo при об’їзді транспортного засобу Toyota не вибрав безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення.Під час встановлення усіх подробиць події та перевірки документів у водіїв, охоронці порядку помітили ознаки алкогольного сп’яніння у керманича Volvo та запропонували йому пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат перевищив допустиму норму у 9 разів ─ 1, 72 проміле.На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.