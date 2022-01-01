17 липня на Волині: гортаючи календар

17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 17 липня, у світі відзначають Всесвітній день емодзі та Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.

Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Андрій Турак , волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістка, прес-секретар Волинського ОУЛМГ Світлана Думська (на фото), громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.

Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.

Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.

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Теги: День народження, Луцьк
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