Ще дві мережі АЗС знімають ліміти на бензин і дизель





Про це повідомляє



Заправки UPG зняли обмеження вчора, 15 липня. Тепер придбати пальне можна і в бак, і в каністру, але для цього необхідно встановити застосунок АЗС.



«З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатка безлімітний... Без сканування – 10 л в одне авто», – йдеться у повідомленні.



Перед поїздкою на АЗС варто перевірити наявність пального у застосунку.



Також без лімітів тепер можна заправлятися на станціях KLO. Розрахуватися можна банківською карткою та готівкою.



«У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявності. Приїжджайте, скануйте застосунок чи картку», – йдеться у повідомленні.



Нещодавно мережа WOG повернула розрахунок готівкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби KLO і UPG.Заправки UPG зняли обмеження вчора, 15 липня. Тепер придбати пальне можна і в бак, і в каністру, але для цього необхідно встановити застосунок АЗС.«З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатка безлімітний... Без сканування – 10 л в одне авто», – йдеться у повідомленні.Перед поїздкою на АЗС варто перевірити наявність пального у застосунку.Також без лімітів тепер можна заправлятися на станціях KLO. Розрахуватися можна банківською карткою та готівкою.«У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявності. Приїжджайте, скануйте застосунок чи картку», – йдеться у повідомленні.Нещодавно мережа WOG повернула розрахунок готівкою.

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