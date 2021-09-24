Ще дві мережі АЗС знімають ліміти на бензин і дизель

Ще дві мережі АЗС знімають ліміти на бензин і дизель
Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби KLO і UPG.

Заправки UPG зняли обмеження вчора, 15 липня. Тепер придбати пальне можна і в бак, і в каністру, але для цього необхідно встановити застосунок АЗС.

«З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатка безлімітний... Без сканування – 10 л в одне авто», – йдеться у повідомленні.

Перед поїздкою на АЗС варто перевірити наявність пального у застосунку.

Також без лімітів тепер можна заправлятися на станціях KLO. Розрахуватися можна банківською карткою та готівкою.

«У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявності. Приїжджайте, скануйте застосунок чи картку», – йдеться у повідомленні.

Нещодавно мережа WOG повернула розрахунок готівкою.

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Теги: АЗС, ліміти, бензин, дизель
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