Ще дві мережі АЗС знімають ліміти на бензин і дизель
16 липень, 23:00
Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби KLO і UPG.
Заправки UPG зняли обмеження вчора, 15 липня. Тепер придбати пальне можна і в бак, і в каністру, але для цього необхідно встановити застосунок АЗС.
«З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатка безлімітний... Без сканування – 10 л в одне авто», – йдеться у повідомленні.
Перед поїздкою на АЗС варто перевірити наявність пального у застосунку.
Також без лімітів тепер можна заправлятися на станціях KLO. Розрахуватися можна банківською карткою та готівкою.
«У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявності. Приїжджайте, скануйте застосунок чи картку», – йдеться у повідомленні.
Нещодавно мережа WOG повернула розрахунок готівкою.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби KLO і UPG.
Заправки UPG зняли обмеження вчора, 15 липня. Тепер придбати пальне можна і в бак, і в каністру, але для цього необхідно встановити застосунок АЗС.
«З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатка безлімітний... Без сканування – 10 л в одне авто», – йдеться у повідомленні.
Перед поїздкою на АЗС варто перевірити наявність пального у застосунку.
Також без лімітів тепер можна заправлятися на станціях KLO. Розрахуватися можна банківською карткою та готівкою.
«У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявності. Приїжджайте, скануйте застосунок чи картку», – йдеться у повідомленні.
Нещодавно мережа WOG повернула розрахунок готівкою.
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