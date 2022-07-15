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Росіяни завдають по мирних цілях 70% своїх ударів, – Міноборони

Росіяни завдають по мирних цілях 70% своїх ударів, – Міноборони
Із загальної кількості ударів російських загарбників лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% свідомо завдається по мирних містах.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише LB.ua.

“Вчорашній підступний злочинний ракетний удар по центру мирного міста в Україні – це черговий факт абсолютно доказового геноциду росії проти України. Це винищення українців як нації, це намагання зламати дух українців і знизити рівень їхнього спротиву”, - розповів Мотузяник.

За словами речника Міноборони, зупинити цей терор можна лише у військовий спосіб, знищуючи ракети, які російська армія випускає по українських містах. Тому Україні потрібні сучасні зразки протиповітряної оборони, які б посилили систему ППО.

Мотузяник зауважив, що Україна отримує сучасні зразки озброєння від США за так званою президентською програмою, якою передбачено виділення 40 мільярдів доларів, що мають бути витрачені до кінця вересня.

За його словами, від лендлізу в Україні очікують дуже позитивного ефекту, тому що Генштаб зможе обирати зразки озброєння і військової техніки, необхідної в той чи інший момент.

Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Загинуло 23 особи, зокрема три дитини. Госпіталізовано 71 особу, загалом за медичною допомогою звернулося 117 осіб. Залишаються зниклими 29 осіб.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удар завдали крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Пізніше в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що ракети окупанти випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент у Балаклавському районі Севастополя.

Теракт у Вінниці розслідує 12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України і представники слідчих підрозділів СБУ. Правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності.

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Теги: Росія, Україна, війна
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