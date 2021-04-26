На «Ягодині» у поляка вилучили амфетамін

На «Ягодині» у поляка вилучили амфетамін
На Волинській митниці виявили та припинили протиправний намір громадянина Польщі перемістити через державний кордон України у зоні діяльності митного поста "Ягодин" білий порошок, схожий на наркотичний засіб – амфетамін.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

10,7 грам брутто забороненої речовини знаходились в упаковці з-під жувальних гумок. Чоловік тримав її у кишені. Згодом пояснив, що возить для особистого використання.

За цим фактом митники склали повідомлення до правоохоронців про протиправне діяння, що має ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 309 Кримінального Кодексу України.

Речовину вилучили і передали на експертизу.

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Теги: поляк, амфетамін, Ягодин
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