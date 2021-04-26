На «Ягодині» у поляка вилучили амфетамін





Про це повідомили у



10,7 грам брутто забороненої речовини знаходились в упаковці з-під жувальних гумок. Чоловік тримав її у кишені. Згодом пояснив, що возить для особистого використання.



За цим фактом митники склали повідомлення до правоохоронців про протиправне діяння, що має ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 309 Кримінального Кодексу України.



Речовину вилучили і передали на експертизу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинській митниці виявили та припинили протиправний намір громадянина Польщі перемістити через державний кордон України у зоні діяльності митного поста "Ягодин" білий порошок, схожий на наркотичний засіб – амфетамін.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.10,7 грам брутто забороненої речовини знаходились в упаковці з-під жувальних гумок. Чоловік тримав її у кишені. Згодом пояснив, що возить для особистого використання.За цим фактом митники склали повідомлення до правоохоронців про протиправне діяння, що має ознаки злочину, попередньо кваліфікованого за ст. 309 Кримінального Кодексу України.Речовину вилучили і передали на експертизу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію