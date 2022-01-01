Погода на завтра, 17 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У неділю, 17 липня, на Волині буде мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі - 8-13⁰ тепла, вдень - 18-23⁰ тепла.
З ранку до самого вечора 17 липня у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. Після обіду він розпочнеться знову, але до вечора піде слабше.
Температура вночі становитиме 14-12⁰ тепла, вдень прогнозують 15-19⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі - 8-13⁰ тепла, вдень - 18-23⁰ тепла.
З ранку до самого вечора 17 липня у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. Після обіду він розпочнеться знову, але до вечора піде слабше.
Температура вночі становитиме 14-12⁰ тепла, вдень прогнозують 15-19⁰ тепла.
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