Погода на завтра, 17 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі - 8-13⁰ тепла, вдень - 18-23⁰ тепла.



З ранку до самого вечора 17 липня у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. Після обіду він розпочнеться знову, але до вечора піде слабше.



Температура вночі становитиме 14-12⁰ тепла, вдень прогнозують 15-19⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 17 липня, на Волині буде мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі - 8-13⁰ тепла, вдень - 18-23⁰ тепла.З ранку до самого вечора 17 липня у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. Після обіду він розпочнеться знову, але до вечора піде слабше.Температура вночі становитиме 14-12⁰ тепла, вдень прогнозують 15-19⁰ тепла.

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