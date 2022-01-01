Зі Святогірської Лаври евакуйовують людей. ВІДЕО

Зі Святогірської Лаври евакуйовують людей. ВІДЕО
Україна евакуювала групу мирних мешканців зі Святогірської Лаври. Це відбулося завдяки ГУР Міноборони і народним депутатам.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Вдалося евакуювати родину, що переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку росіян - батька, мати та трьох дітей. Зазначається, що наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей - чоловік і жінка.

Зараз люди перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Наголошується, що Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят.


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Теги: Святогірська Лавра, евакуація
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