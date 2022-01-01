На Волині вже працює майже половина з евакуйованих підприємств

На Волині вже працює майже половина з евакуйованих підприємств
Майже 50 відсотків підприємств, релокованих із зон бойових дій на Рівненщину, нині вже успішно працюють.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

«Нині в області розташувалися 16 підприємств, що переїхали з інших регіонів. Майже половина з них вже розпочали повноцінну роботу. Зокрема, Сєвєродонецький асфальтно-бетонний завод, який перемістив обладнання у Ківерцівську громаду та має перші замовлення щодо поточного ремонту доріг, швейне виробництво ТОВ «Варно», з Краматорська, яке на початку травня розпочало повноцінну роботу в Турійській громаді. Підприємство виконує контракти для відомих торгових марок «Воронін» та «Андре Тан», - зазначив Погуляйко.

За його словами, підприємець з Харкова у Луцьку налагодив виробництво ортодонтичних апаратів, інший, теж із Харкова, облаштував у Нововолинську пошиття продукції легкої промисловості для військових. Встановлює обладнання та готується до запуску в Луцькій громаді виробник побутової хімії з Павлограда (Дніпропетровська обл).

Окрім цього, облаштовує устаткування та готується до запуску у Луцькій громаді виробник побутової хімії ТОВ «Юнілайф ПВ».

«У цілому ж, ми ідентифікували понад 80 локацій для розміщення бізнесу, 20 з них – пропозиції від приватного бізнесу. І тут активно спрацювали волинські громади, місцеві підприємці. Зокрема, готові прийняти в себе релокований бізнес СКФ Україна, «Богдан Моторс» та інші волинські виробники», - додав голова Волинської ОВА.

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Теги: Волинь, підприємства, евакуація
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